Москва, 27 апреля, 2025, 18:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по телефону поздравил командиров отличившихся подразделений и командующего группировкой с окончательным освобождением Курской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Александр Казаков/РИА Новости

«Путин поздравил их с победой и поблагодарил за геройскую работу», — отметил спикер Кремля.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов доложил Путину о полном освобождении Курской области. Минобороны также показало кадры поднятия флага в Горнале.

Герасимов подчеркнул, что украинские силы, вторгшиеся в курское приграничье, полностью разгромлены, планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву российского наступления в Донбассе сорваны. Российские войска по поручению Путина приступили к созданию зоны безопасности в Сумской области. Потери ВСУ за время ведения боевых действий в Курской области превысили 76 тыс. человек, отметил Герасимов.

Путин поблагодарил личный состав всех подразделений, принимавших участие в вытеснении противника из Курской области, и поздравил их с успешным завершением операции. Этот успех приближает полный разгром неонацистского режима, подчеркнул Верховный главнокомандующий.