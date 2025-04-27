Москва, 27 апреля, 2025, 18:41 — ИА Регнум. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп — «хозяева своей судьбы и своего графика», заявил 27 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Илья Питалев/РИА Новости

Так он ответил на вопрос журналиста телеканала CBS News о дате и месте будущей встречи лидеров двух государств.

«Президенты — сами хозяева своей судьбы и своего графика. Я слышал, как президент США Трамп сказал, что у него запланирована какая-то поездка в середине мая, и он предложит даты после этого. Мне больше нечего добавить», — сказал Лавров.

Он также отметил: позиция Москвы состоит в том, чтобы проводить переговоры с теми, кто готов к диалогу. Как политика России, так и политика США базируется на национальных интересах каждой из стран, но великие державы несут ответственность за недопущение конфронтации, подчеркнул министр.

«[Представители администрации Трампа заявляли,] что, когда национальные интересы двух или более стран совпадают, было бы глупо упускать возможность воплотить это совпадение в какие-нибудь взаимовыгодные проекты. Это и наша позиция», — заявил Лавров.

Как передавало ИА Регнум, 13 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом станет шагом к переговорам с Трампом. При этом непосредственно на самой встрече с Уиткоффом будущие переговоры с Трампом не обсуждались.

23 апреля Песков отметил, что личная встреча Путина и Трампа должна быть продуктивной, и в настоящее время ведется её подготовка.

После победы Трампа на выборах президента США стороны провели несколько раундов переговоров на разных уровнях. В частности, Путин провёл два телефонных разговора с Трампом. Кроме того, группы переговорщиков обсуждали нормализацию двусторонних отношений, в том числе работу дипломатов, а также урегулирование ситуации на Украине.