Дублин, 27 апреля, 2025, 18:35 — ИА Регнум. В Дублине участники многотысячного шествия против миграционной политики страны подняли портрет президента России Владимира Путина. Об этом сообщило местное издание Irish Examiner.

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«Тысячи людей приняли участие в акции протеста в центре Дублина в субботу. Размахивая сотнями ирландских трехцветных флагов, участники акции протеста прошли маршем от Сада памяти мимо Генеральной прокуратуры и далее к зданию таможни. Протест был организован против действующего ирландского правительства и его политики в отношении иммиграции», — указано в публикации.

В издании уточнили, что в ходе шествия был замечен баннер, на котором был изображен Путин, а также президент США Дональд Трамп и ирландский боец UFC Конор Макгрегор. Участники протеста скандировали: «Чьи улицы? Наши улицы» и «Ирландия для ирландцев».

Как передавало ИА Регнум, 27 апреля в Амстердаме началась демонстрация за мир и против поставок западного вооружения Украине. Мероприятие началось днем на площади Дам, после чего колонна демонстрантов прошла по центральным улицам. Горожане несли в руках плакаты с надписями «Нет оружию ради мира!», «Нет войне от нашего имени!», «За мир с Россией!». Организаторы демонстрации призывают правительство Нидерландов выступить посредником для достижения дипломатического решения конфликта.