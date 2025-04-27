Париж, 27 апреля, 2025, 18:32 — ИА Регнум. В Париже прошла демонстрация против вовлечения Франции в украинский конфликт и отправки западных войск на поддержку Киева. Об этом 27 апреля сообщает «РИА Новости».

Пресс-служба партии «Патриоты»

Отмечается, что акцию организовала партия «Патриоты», мероприятие стартовало в центре Парижа на площади Пале-Рояль. Участниками шествия стали несколько сотен граждан. Демонстранты несли в руках национальные флаги Франции и плакаты с надписями «Макрон, мы не будем умирать за Украину!», выступая против политики французского президента, поддерживающего киевский режим.

«Это ради мира, мы не хотим войны на Украине, как и (президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп. Нужно остановить убийства. Слишком много смертей с двух сторон. И мы должны избавиться от людей, которые хотят войны», — заявил один из участников акции.

Ранее в этот же день в Амстердаме прошли демонстрация за мир и против поставок западного вооружения Украине. Десятки горожан несли в руках плакаты с надписями «Нет оружию ради мира!», «Нет войне от нашего имени!», «За мир с Россией!». Организаторы мероприятия призывают правительство Нидерландов выступить посредником для достижения дипломатического решения конфликта.

8 марта в Париже прошел митинг против вовлечения Франции в конфликт на Украине и отправки туда западных военных. Мероприятие также было организовано партией «Патриоты».

Как передавало ИА Регнум, в марте президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Париж отправит Киеву дополнительные истребители Mirage 2000. Ранее Макрон заявил, что Париж и Лондон выдвинули свой план по мирному урегулированию конфликта на Украине. Программа предполагает ввод европейского военного контингента в эту страну, когда будет объявлено перемирие.