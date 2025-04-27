Таллин, 12 февраля, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Если для Эстонии долговечность Европейского союза и сплочённость с точки зрения безопасности является наиважнейшим вопросом, то для режима президента России Владимира Путина «поддержка радикалов с целью раскола Европы» — это часть его геополитической стратегии. Об этом ИА REGNUM сегодня, 12 февраля, сообщили в правящей праволиберальной Реформистской партии со ссылкой на выступление в парламенте страны бывшего министра иностранных дел, действующего члена парламентской комиссии по иностранным делам Кейт Пентус-Розиманнус.

Она обвинила Россию в финансировании радикальных организаций ЕС и «распространении лженовостей и дезинформации в странах Европы». Пентус-Розиманнус задалась в этой связи вопросом: «Для чего все это делается, если не для того, чтобы расколоть сильный Европейский союз на мелкие княжества, которыми поодиночке легко манипулировать?»

По словам бывшего главы МИД Эстонии, политики Евросоюза должны больше, вовремя и открыто объяснять людям, что на самом деле происходит и каким образом этот влияет на Эстонию. «Во всём мире и в Эстонии есть силы, цель которых заключается в том, чтобы столкнуть Эстонию с курса Леннарта Мери (курса на ускоренное вступление Эстонии в ЕС и НАТО — прим. ИА REGNUM) в противоположное направление. Следует дать адекватные быстрые ответы на беспокойство людей в вопросе безопасности» , — заявила она, не конкретизируя свое предложение.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, действующий министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд продолжает демонстрировать непримиримую позицию прежних глав ведомства по отношению к внешнеполитическому курсу России и настаивает на более жесткой реакции со стороны ЕС. Выступая в парламенте Эстонии 11 февраля, Кальюранд повторила те позиции, которых придерживается ее страна в отношении России: Эстония не признает «аннексии Крыма» и выступает за «прекращение вмешательства в дела Украины». Россия обязана выполнять требования Минских соглашений и уважать территориальную целостность других стран. «До тех пор, пока не будут выполнены эти обязательства, санкционное давление необходимо продолжать», — подчеркнула глава МИД Эстонии.

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