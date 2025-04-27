Уфа, 27 апреля, 2025, 18:08 — ИА Регнум. Прощание с народным артистом России Фиданом Гафаровым пройдет в Башкирском театре драмы. Об этом сообщает пресс-служба театра.

bashdram.ru

«Прощание с Фиданом Сафичем Гафаровым состоится во вторник, 29 апреля, в 10.00 часов в Башкирском академическом театре драмы имени Мажита Гафури, траурный митинг начнется в 11.00 часов. Актера похоронят на его родине — в деревне Новоуртаево Дюртюлинского района», — говорится в сообщении.

Фидан Гафаров родился 10 октября 1974 года в деревне Новоуртаево Дюртюлинского района Башкирской АССР. В 1967 году он был принят в труппу Башкирского театра драмы, на сцене которого Гафаров сыграл множество ролей, кроме того, он известен как популярный исполнитель народных и эстрадных песен. В 1980 году Гафаров исполнил роль богатыря Алтындуги в фильме-сказке «Всадник на золотом коне» по мотивам башкирских преданий.

Гафаров удостоен званий народного артиста РСФСР, Башкирии и Татарстана, почетного гражданина Уфы. Кавалер ордена Дружбы народов.

Как передавало ИА Регнум, Гафаров скончался на 78-м году жизни 27 апреля. Причина смерти не уточняется.