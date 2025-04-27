Москва, 27 апреля, 2025, 18:06 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что он направил перечень нарушений Вооружёнными силами Украины (ВСУ) моратория на удары по энергообъектам в ООН и лично госсекретарю США Марко Рубио.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Я отправил лично госсекретарю США Марко Рубио и в ООН перечень этих атак. Этот список действительно показателен и говорит сам за себя», — отметил он в интервью телеканалу CBS News.

Лавров также уточнил, что несмотря на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о поддержке моратория, за 30 дней киевский режим нарушил его несколько сотен раз.

Как передавало ИА Регнум, 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам России и Украины начал действовать 18 марта. Договоренности об этом достигли в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп.

Зеленский поддержал инициативу на словах, но нарушил ее в тот же день. Нарушения моратория со стороны Киева продолжаются. Только за сутки 18 апреля ВСУ нанесли 10 ударов по объектам российской энергетической инфраструктуры.

18 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин по истечении срока действия моратория на удары по энергообъектам Украины не давал новых указаний. Он подчеркнул, что РФ придерживалась его, в отличие от Украины.