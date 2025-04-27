Москва, 27 апреля, 2025, 17:59 — ИА Регнум. Россия не получала от США предложений, касающихся передачи контроля над Запорожской АЭС. Такая передача невозможна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Нет, мы не получали такого предложения, а если и получим, то объясним, что управление Запорожской АЭС находится в ведении российской государственной корпорации «Росатом», под наблюдением персонала МАГАТЭ, который постоянно присутствует на площадке и осуществляет мониторинг», — ответил Лавров на вопрос о возможности перехода ЗАЭС под совместное управление США и Украины.

Он подчеркнул, что АЭС находится в надежных руках. Требования безопасности полностью выполняются, добавил он, если не считать постоянных попыток киевского режима атаковать станцию и устроить ядерную катастрофу в Европе и на Украине.

После уточняющего вопроса журналистки, означают ли слова министра «нет», Лавров отметил, что не считает изменения в подконтрольности станции возможными. Он повторил, что конкретных предложений не было, а прессе остается стоить догадки о ходе переговоров.

«Мы не можем гадать о том, что не упоминается в ходе переговоров», — сказал Лавров.

Ранее МИД России, комментируя публикации о возможной «передаче» или «совместном использовании» ЗАЭС, заявил, что переход контроля над станцией невозможен. В министерстве подчеркнули, что речь идет о российском ядерном объекте, который находится в Запорожской области — полноценном субъекте РФ, ставшем таковым по итогам референдума наряду с ЛНР, ДНР и Херсонской областью.

Политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с ИА Регнум отмечал, что США под предлогом мирных переговоров пытаются получить хоть какую-то прибыль, взяв под контроль украинские АЭС.