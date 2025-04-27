Москва, 27 апреля, 2025, 17:59 — ИА Регнум. Россия не ведёт переговоры о целостности своей территории, и президент США Дональд Трамп это понимает, заявил 27 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Алексей Майшев/РИА Новости

Так он прокомментировал заявления Трампа о том, что Крым, потерянный Украиной 11 лет назад, больше не вернётся в состав этой страны.

«Он сказал правду. Россия не ведёт переговоры о целостности своей территории. Президент Трамп это понимает», — сказал Лавров в интервью телеканалу CBS News.

Как передавало ИА Регнум, Трамп ранее назвал абсурдными и нелепыми требования о возвращении Крыма и других территорий в состав Украины. Он заявил, что ответственность за развитие событий в украинском кризисе лежит на бывших президентах США — Бараке Обаме и Джозефе Байдене.

23 апреля Трамп раскритиковал слова главы киевского режима Владимира Зеленского о невозможности признания Крыма российским регионом. Он отметил, что и не просил Украину признавать Крым частью РФ, и подчеркнул, что заявления, подобные тем, что сделал Зеленский, только вредят переговорному процессу.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.

Лавров ранее отмечал, что РФ и США делают верные шаги по урегулированию конфликта на Украине. По словам министра, осталось согласовать несколько деталей. Глава МИД РФ подчёркивал, что на переговорах об урегулировании украинского конфликта не может быть и речи о каких-либо территориальных уступках со стороны России.