Австралия, 27 апреля, 2025, 18:03 — ИА Регнум. На юге Тихого океана близ острова Маккуори, входящего в состав Австралии, было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщило государственное геологическое агентство Geoscience Australia.

US Navy/Global Look Press

По данным агентства, землетрясение произошло примерно в 12:22 мск. Его очаг залегал на глубине около 10 км. Эпицентр находился на расстоянии около 1,5 тыс. км от крупного острова Тасмания.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля в Крымско-Черноморском регионе было зафиксировано четыре землетрясения магнитудой до 2,3. Заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь уточнила, что данные землетрясения были слабыми, однако из-за неглубокого залегания очага и расположения эпицентра на суше некоторые жители смогли ощутить толчки.

23 апреля произошло землетрясение на западе Турции, которое продлилось около 10–15 секунд, далее за ним последовали афтершоки. Подземные толчки, ощущавшиеся в нескольких провинциях, спровоцировали панику в Стамбуле. Очаг залегал на глубине почти 7 км под землёй. По информации управление губернатора Стамбула, при землетрясении пострадал 151 человек, жертв в результате подземных толчков нет.