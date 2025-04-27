Москва, 27 апреля, 2025, 17:58 — ИА Регнум. Москва готова искать баланс интересов в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом 27 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Глава российского дипведомства дал интервью американской телекомпании CBS. На утверждение журналиста о том, что Россия якобы не готова пойти на какие-либо уступки, Лавров ответил: это не так.

«Вы не правы. Я неоднократно подчеркивал и в отношении Украины, и в отношении стратегических отношений с США нашу готовность искать баланс интересов», — заявил министр.

При этом Лавров не стал вдаваться в детали того, что является предметом переговоров, публично. Кроме того, глава МИД заявил, что Россия не ведет переговоры о целостности своей территории, и президент США Дональд Трамп это понимает.

Ранее 27 апреля президент РФ Владимир Путин заявил о готовности к мирным переговорам с киевской стороной без предварительных условий. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз напомнил об открытости российской стороны для диалога по украинскому кризису. Ранее официальный спикер Кремля напомнил о сложности урегулирования ситуации на Украине. Особенно с учетом несоблюдения Киевом договоренностей по мораторию на удары по объектам энергетики.

Президент РФ неоднократно отмечал, что для урегулирования конфликта, помимо вывода ВСУ с новых территорий РФ, Киеву необходимо официально признать возвращение этих регионов в состав РФ, отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан. Москва заинтересована в долгосрочном мире на Украине и что урегулировать конфликт можно, лишь искоренив первопричины кризиса, отмечал Путин.