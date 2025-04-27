Вашингтон, 27 апреля, 2025, 18:00 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает потенциальное возобновление диалога с КНДР. Об этом со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией, сообщил американский портал Axios.

EPA/ТАСС

Возможные варианты восстановления связей с лидером КНДР Ким Чен Ыном рассматриваются в ходе консультаций с внешними экспертами, указало издание.

«За последние четыре года многое изменилось. Мы оцениваем, диагностируем и обсуждаем возможные пути, включая взаимодействие», ― отметил высокопоставленный чиновник из США.

Старший научный сотрудник Центра исследований азиатской политики при Институте Брукингса в Вашингтоне Эндрю Йео добавил, что дискуссии ведутся за «закрытыми дверями» с участием экспертов аналитических центров, а также нынешних и бывших официальных лиц США. По его словам, предполагается, что администрация главы Белого дома рассматривает различные сценарии для еще одной встречи Трампа и Ким Чен Ына.

Йео отметил, что «многочисленные позитивные заявления» президента США о северокорейском лидере за последние шесть месяцев свидетельствуют о том, что Трамп в этом заинтересован.

Как передавало ИА Регнум, 31 марта Трамп заявил, что США поддерживают каналы связи с руководством КНДР. Он также отметил, что допускает контакты с северокорейским лидером.

По словам американского лидера, его администрация, возможно, в какой-то момент сможет организовать «что-нибудь» в данном вопросе. Однако никаких деталей Трамп не привел. Глава Белого дома напомнил, что отношения двух стран носили «скверный» характер до избрания его президентом в 2016 году.

В феврале глава государства заявил, что США хотят наладить отношения с КНДР и её лидером. По его словам, хорошие взаимоотношения между двумя странами станут «большим активом».

О своих намерениях восстановить отношения с КНДР и её лидером Трамп заявлял ещё во время предвыборной кампании. Тогда он отмечал, что ладил с КНДР, когда был президентом, а отношения между странами разрушили демократы, унаследовав «мир во всём мире и превратив его в планету войны».

В апреле 2023 года Трамп охарактеризовал Ким Чен Ына как «очень умного, хитрого и безжалостного человека». По его мнению, северокорейский лидер был рождён умным «генетически», что помогло ему установить контроль над военными, людьми и вообще над всем в КНДР.

В июне 2018 года, во время первого президентства Трампа, в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошёл в Ханое 27–28 февраля 2019 года. Тогда Трамп и Ким Чен Ын после нескольких встреч не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.