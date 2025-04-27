Москва, 27 апреля, 2025, 17:49 — ИА Регнум. В школах, колледжах и организациях летнего отдыха и оздоровления детей с 29 по 30 апреля пройдут всероссийские антитеррористические учения. Об этом 27 апреля проинформировал первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.

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«Нами совместно с МЧС, МВД, Росгвардией запланировано проведение 29–30 апреля всероссийских учений по отработке комплексного сценария действий при возникновении нештатной ситуации на территории как образовательных организаций, так и, прежде всего, организаций летнего отдыха и оздоровления», — сказал он в ходе заседания президиума Совета законодателей РФ.

Впервые всероссийские антитеррористические учения прошли в августе 2023 года. Их организовали Минпросвещения, МЧС, МВД, Росгвардия и региональные власти. В образовательных учреждениях была проведена проверка работоспособности систем оповещения, отработано взаимодействие с антитеррористическими комиссиями и оперативными службами.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 27 февраля заявил, что число террористических преступлений в России выросло, и большинство из них спланированы украинскими спецслужбами. Ранее глава государства на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсудил аспекты работы по борьбе с терроризмом.

В декабре 2024 года Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму в России. Документ содержит в себе 72 пункта. Согласно стратегии, наиболее серьезной угрозой экстремистского характера будет считаться распространение идей неонацизма и создание в том числе на Украине радикальных националистический формирований, организующих преступные и диверсионно-террористические акты в отношении гражданских объектов и жителей России.