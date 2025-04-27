Уфа, 27 апреля, 2025, 17:42 — ИА Регнум. Жительница Уфы в присутствии маленького сына несколько раз с силой пнула собаку из-за пролитого кофе. Инцидент зафиксировала камера возле подъезда, запись попала в Сеть.

Кадр из видео

Женщина вела на поводке маленькую собачку и несла в руке стакан с напитком, за ними шел мальчик. В какой-то момент собака дернула поводок, и стакан опрокинулся. Женщина громко выругалась и, подтянув собаку, пнула ее. Затем она повторила избиение, заодно ругая ребенка.

«Тварь! Пошли за новым кофе. Смотри, что твоя собака сделала», — крикнула она.

Полиция начала проверку по факту произошедшего. Местные жители попытались забрать собаку, но родственники женщины не позволили этого сделать. Ее муж повез питомца в ветклинику, сообщил Telegram-канал RT.

По словам соседей, мальчика в семье бьют за провинности, в том числе за испачканную одежду. Прежде у этих людей была овчарка, которую тоже били, но затем собака куда-то пропала.

Ранее ИА Регнум сообщало о другом случае жестокого обращения с животным. Владелец квартиры в подмосковном Красногорске выбросил на улицу йоркширского терьера, принадлежавшего девушке-арендатору, в результате чего собака попала под машину и погибла. По словам 20-летней Дарины, она заранее предупредила собственника жилья о питомце и даже доплатила за него. Позже мужчина обвинил квартирантку в сдаче жилья в субаренду, но девушка ответила, что в квартире остается только собака. Владелец пришел в квартиру в ее отсутствие и вынес йорка на тротуар. Девушке он солгал, что собака сбежала. Дарина заявила, что обратится в полицию после консультации с юристами.