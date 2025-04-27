Москва, 27 апреля, 2025, 17:41 — ИА Регнум. Пожар в банном комплексе на востоке Москвы полностью ликвидирован. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба столичного управления МЧС.

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«Пожар полностью ликвидирован, причину [возгорания] установят дознаватели МЧС России», — сказано в сообщении.

Ранее служба сообщила о локализации пожара и ликвидации открытого огня. На здания комплекса было сброшено 65 тонн воды.

Как передавало ИА Регнум, пожар в банном комплексе на Яузской аллее на территории национального парка «Лосиный Остров» в Москве вспыхнул днём 27 апреля. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Площадь возгорания достигла 1,5 тыс. кв. км. Огонь охватил семь построек. Из рядом стоящих строений эвакуировали 25 человек.

В тушении пожара на первом этапе задействовали более 50 человек и 15 единиц техники. Также к ликвидации возгорания привлекли два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра. Затем число специалистов, принимавших участие в ликвидации возгорания, увеличили до 90 человек, а техники — до 25 единиц. В тушении был задействован в том числе пожарный поезд.