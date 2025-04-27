Вашингтон, 27 апреля, 2025, 17:52 — ИА Регнум. Сделка Вашингтона с Украиной по полезным ископаемым будет заключена, американский президент Дональд Трамп настроен решительно по этому вопросу. Об этом заявил советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц.

Global Look Press

«Сделка по Украине будет заключена. Переговорщики усердно работали в выходные, и в первую очередь это касается министра финансов Скотта Бессента и президента. Президент полон решимости сделать это», — сказал Уолтц.

Ранее бывший сотрудник Госдепартамента США Тайсон Баркер заявил, что наличие у Украины достаточных для интересов США запасов редкоземельных металлов вызывает сомнения. По его словам, информация, на которую опирается американская администрация, устарела, а крупные компании не заинтересованы в проектах из-за отсутствия коммерческой выгоды. Экс-сотрудник Госдепа отметил, что эта сделка больше похожа на шантаж.

24 марта Трамп заявил, что Вашингтон и Киев согласовали сделку по редкоземельным металлам и вскоре она будет подписана. Однако глава киевского режима Владимир Зеленский уже дважды отказывался от сделки.

Как передавало ИА Регнум, 5 апреля, издание Politico сообщило, что союзники киевского режима беспокоятся из-за возможной утраты Украиной контроля над полезными ископаемыми.

В феврале британский журнал The Spectator отметил, что Вашингтон и Киев преувеличили объёмы запасов редкоземельных металлов в рамках взаимного соглашения. В материале сослались на данные американской геологической службы, согласно которым на Украине нет значительных месторождений редкоземельных металлов. Весь мировой рынок редкозёмов составляет всего 15 млрд долларов в год, а в настоящее время большая его часть контролируется Китаем.

12 апреля спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что точная информация о видах и стоимости полезных ископаемых на Украине неизвестна. Он напомнил, что в последний раз геологические работы проводились в Советском Союзе. Келлог добавил, что о реальной ситуации с запасами минералов на Украине никто не знает.