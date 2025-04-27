Бразилиа, 27 апреля, 2025, 17:39 — ИА Регнум. Бывший футболист итальянского «Интера» и сборной Бразилии Жаир да Коста умер на 85-м году жизни. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.

storiainter Жаир да Коста

Перед матчами следующего тура чемпионата Бразилии в память о да Косте состоится минута молчания, сказано в сообщении.

«Президент федерации Эдналдо Родригес также выражает свои соболезнования семье, друзьям и поклонникам да Косты», — отметила пресс-служба.

Пресс‑служба «Интера» также выразила соболезнования родным и близким да Косты и отметила, что игрок навсегда останется в памяти болельщиков клуба.

Футболист родился в 1940 году в бразильском городе Озаску. На взрослом уровне он дебютировал в 1960 году, а спустя два года переехал в Италию.

За «Интер» да Коста выступал в 1962–1967 и 1968–1972 годах. В составе миланского клуба он стал четырёхкратным чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов (забив победный гол в одном из финалов), а также двукратным обладателем Межконтинентального кубка.

Да Коста — чемпион мира 1962 года в составе сборной Бразилии. При этом в ходе чемпионата он не появлялся на поле, а за всю карьеру провёл в составе национальной команды лишь одну официальную игру.