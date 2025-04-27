Москва, 27 апреля, 2025, 17:26 — ИА Регнум. Пожар, вспыхнувший в банном комплексе на востоке Москвы, локализовали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

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«Пожар локализован. Предварительно, пострадавших нет», ― указано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, пожар в банном комплексе на Яузской аллее в Москве вспыхнул днем 27 апреля. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Площадь возгорания достигла 1,5 тыс. кв. км. Огонь охватил семь построек. Из рядом стоящих строений эвакуировали порядка 25 человек.

В тушении пожара задействовали более 50 человек и 15 единиц техники. Также к ликвидации возгорания привлекли два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.

Банный комплекс расположен на Яузской аллее, которая находится на территории национального парка Лосиный остров.