Москва, 27 апреля, 2025, 17:29 — ИА Регнум. Глава абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подтвердил возможность возвращения чемпионата в Россию. Об этом заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Global Look Press

«Дана Уайт подтвердил возможность возвращения UFC в Россию. Он отметил, что сейчас ведутся переговоры об этом», — написал Дмитриев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что турниры UFC Russia, проходящие при участии РФПИ, вновь станут одними из лучших в мире.

Также Дмитриев выразил надежду на то, что в случае, если UFC вернется в Россию, то он бы хотел увидеть бой Мовсара Евлоева против Александра Волкановски.

«Возможно, по итогам этого матча впервые в истории у России будут сразу три чемпионских пояса в UFC», — добавил глава РФПИ.

РФПИ и ряд международных соинвесторов являются партнерами UFC Russia и с 2018 года развивают индустрию смешанных единоборств в России.

Последний турнир североамериканской лиги провели в России 9 ноября 2019 года на «ЦСКА Арене» в Москве. В главном событии UFC Fight Night 163 тогда боролись американец Келвин Каттар и россиянин Забит Магомедшарипов. Победу в поединке одержал последний единогласным решением судей.

Как передавало ИА Регнум, ранее Уайт рассказал, при каком условии турнир может быть вновь организован на территории России.