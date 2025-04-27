ДНР, 27 апреля, 2025, 17:12 — ИА Регнум. ВСУ после потери своих позиций в ДНР по ошибке снабжали российских бойцов шоколадом, сигаретами и водой, рассказал штурмовик 51-й армии ВС РФ с позывным Каскад.

Станислав Красильников/РИА Новости

Уже после того, как российские бойцы захватили позиции противника в Дзержинске, украинские дроны «Баба-яга» некоторое время продолжали доставку посылок, сообщил штурмовик «РИА Новости».

Каскад рассказал, что его группа захватила несколько военных ВСУ в плен, но не могла вывести их и оставалась на позиции. У пленных, в свою очередь, не было возможности сообщить своему командованию о попадании в плен.

«Поэтому «Баба-яга» регулярно привозила, сбрасывала [продукты] на позиции и кормила наших пацанов. Курили сигареты, пили воду», — рассказал российский боец.

Он отметил, что «снабжение» от ВСУ поступало бесперебойно, и штурмовики всё это время продолжали ликвидировать бойцов противника.

Как передавало ИА Регнум, в марте депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что силы противовоздушной обороны ВСУ по ошибке сбивают около половины собственных самолётов и вертолётов из тех, что были потеряны.

В феврале газета The Wall Street Journal сообщила, что украинские военные ошибочно сбили из зенитного ракетного комплекса Patriot американский истребитель F-16. Официального подтверждения этой информации от Киева не последовало.

Также в феврале российские бойцы рассказали, что тоннели под городом Угледаром в ДНР стали могилой для большого числа украинских военных. Военные ВС РФ отметили: ошибка противника состояла в том, что они заминировали подходы, а первое же, что сделали российские бойцы — подорвали подходы, которые затем и обрушились.