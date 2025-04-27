Берлин, 27 апреля, 2025, 17:15 — ИА Регнум. В новом правительстве ФРГ, состав которого будет сформирован лидером Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем, пост министра иностранных дел займет представитель его партии Йохан Вадефуль. Об этом сообщил немецкий телеканал N-TV со ссылкой на источники.

Michael Kappeler/Global Look Press Йохан Вадефуль

Телеканал уточнил, что Вадефуль считается перспективным кандидатом на данный пост на протяжении уже нескольких недель.

Ранее политик занимал пост зампредседателя фракции блока ХДС/ХСС в бундестаге.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля генсек ХДС Карстен Линнеман заявил, что Мерц планирует 28 апреля объявить имена министров от своей партии, которые войдут в состав будущего кабинета министров. Ожидается, что Мерц возглавит новое правительство ФРГ 6 мая.

23 февраля состоялись досрочные выборы в бундестаг. Первое место занял блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Партия «Альтернатива для Германии» заняла второе место, получив 20,8% голосов, а на третьем месте с 16,4% голосов оказалась социал-демократическая партия, в которой состоит действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он подчеркнул, что несёт ответственность за это поражение. В свою очередь лидер «АдГ» Алиса Вайдель отметила, что в случае формирования правящей коалиции без её партии вскоре придётся снова проводить досрочные парламентские выборы.