Москва, 27 апреля, 2025, 17:14 — ИА Регнум. Бывший боец смешанных боевых искусств (ММА) Джефф Монсон планирует избираться в Государственную думу.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Хочу в будущем стать депутатом Госдумы», ― приводит ТАСС слова бывшего спортсмена.

По словам Монсона, это его мечта. Он пояснил, что хочет помогать людям в России с их проблемами, решать большие задачи. Статус депутата нижней палаты парламента даст ему для этого достаточно полномочий, отметил бывший боец.

Как передавало ИА Регнум, в 2018 году Монсон стал гражданином России. В мае 2023 года экс-боец ММА отказался от гражданства США и сдал паспорт этой страны в американское консульство в Стамбуле. Он также заявил, что никогда не вернётся в Соединённые Штаты Америки.

В 2018 году он работал тренером по бразильскому джиу-джитсу в Красногорском спортивном комплексе «Опалиха», на базе которого открыта его школа боевых искусств. Тогда он заявлял, что намерен заняться переработкой мусора в подмосковном Красногорске. В сентябре 2023 года Монсона избрали депутатом парламента (курултая) Башкирии.

В октябре 2024 года Монсон женился по нормам ислама. Его супругой стала спортсменка Екатерина. Она рассказала, что обряд венчания прошёл в главной мечети Уфы довольно скромно, потому что пара не выносит личную жизнь на публику. По её словам, торжественную свадьбу с многочисленными гостями молодожёны планируют провести в 2025 году.

Монсон принял ислам летом 2024 года во время приёма по случаю Курбан-байрама в Москве, организованного Европейским мусульманским форумом.