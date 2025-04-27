Екатеринбург, 27 апреля, 2025, 17:04 — ИА Регнум. Суд в Екатеринбурге арестовал Адониса Мироева — отца фигуристки, напавшего на спортивного судью. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Суд избрал меру пресечения Адонису Мироеву в виде содержания под стражей на срок по 23 июня 2025 года», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как установил суд, арестованный, не согласившись с выставленными его дочери оценками на соревнованиях по фигурному катанию, ударил тренера. Мужчину обвиняют в преступлении, предусмотренном п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Постановление не вступило в законную силу.

Как передавало ИА Регнум, в январе россиянку Викторию Дудакову, выступающую в смешанном стиле, исключили из абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), после того как она ударила своего тренера Гасанали Гасаналиева, потерпев поражение в турнире.

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