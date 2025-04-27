Иран, 27 апреля, 2025, 16:49 — ИА Регнум. Количество жертв взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи рядом с городом Бендер-Аббас возросло до 36 человек. Об этом 27 апреля сообщило издание Al Masirah со ссылкой на минздрав Ирана.

Global Look Press

«Число погибших в результате взрыва в порту Шахид Раджаи на юге Ирана возросло до 36», — сказано в публикации.

Мощный взрыв в порту Шахид-Раджаи прогремел 26 апреля. По словам очевидцев, звук взрыва был настолько громким, что его слышали в радиусе 20 км от места происшествия. Местные СМИ сообщали, что взрыв произошел на складе опасных грузов, однако глава терминала Пажман Бехзадпур опроверг эту информацию. По факту взрыва начато расследование.

В связи с этим президент России Владимир Путин направил соболезнования верховному руководителю Исламской Республики Иран аятолле Сейеду Али Хаменеи и президенту ИРИ Масуду Пезешкиану. Также глава государства выразил готовность оказать необходимое содействие в ликвидации последствий бедствия.

На данный момент известно о более чем 1205 пострадавших. Как сообщил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд, большинство пострадавших уже выписаны. На данный момент в больницах остаются 190 человек, 20 из них находятся в отделениях интенсивной терапии.

Ночью несколько пациентов для оказания медпомощи отправили самолетом в Тегеран. В посольстве РФ в Тегеране сообщили, что информация о пострадавших гражданах России не поступала.

По распоряжению российского лидера в Иран направили два самолета-амфибии Бе-200ЧС и Ил-76 МЧС для тушения пожара в порту.