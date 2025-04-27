Вашингтон, 27 апреля, 2025, 16:38 — ИА Регнум. Власти США намерены в ближайшую неделю «оценить прогресс сторон» по урегулированию конфликта на Украине и решить, будет ли Вашингтон и дальше участвовать в переговорах. Об этом 27 апреля заявил госсекретарь США Марко Рубио.

EPA/ТАСС Госсекретарь США Марко Рубио

«Мы хотим убедиться, что мы используем [возможности диалога] в полном объёме, что мы не отказываемся от чего-то, что действительно может сработать или привести к миру. Но в то же время мы не хотим продолжать тратить время на что-то, что не приведёт нас к цели», — сказал Рубио в эфире телеканала NBC News.

Он также отметил, что в настоящее время у Вашингтона по данному вопросу есть как основания для оптимизма, так и причины для беспокойства. Тем не менее сейчас Россия и Украина ближе к миру, чем за последние три года конфликта, сказал Рубио.

Кроме того, госсекретарь США заявил, что Вашингтон не расширяет санкции против России, чтобы не помешать мирным переговорам по Украине.

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп ранее отмечал, что переговоры по урегулированию конфликта продвигаются, позиции Москвы и Киева сближаются, но ситуация остается очень хрупкой.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее в апреле заявлял, что Вашингтон направил Москве и Киеву «очень чёткие» предложения по завершению конфликта и, если они их не примут, США выйдут из переговорного процесса.

25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ и США делают верные шаги по урегулированию конфликта на Украине. По словам министра, осталось согласовать несколько деталей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что переговоры с США продолжаются, но поскольку речь идёт об очень сложных вопросах, то ожидать быстрого результата не стоит.