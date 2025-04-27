Амстердам, 27 апреля, 2025, 16:37 — ИА Регнум. В Амстердаме началась демонстрация за мир и против поставок западного вооружения Украине. Об этом 27 апреля сообщило «РИА Новости».

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Отмечается, что данная демонстрация является традиционной и проводится в Амстердаме в последнее воскресенье месяца. Мероприятие началось днем на площади Дам, после чего колонна демонстрантов прошла по центральным улицам.

Горожане несли в руках плакаты с надписями «Нет оружию ради мира!», «Нет войне от нашего имени!», «За мир с Россией!». Организаторы демонстрации призывают правительство Нидерландов выступить посредником для достижения дипломатического решения конфликта.

Прошлая подобная акция состоялась в Амстердаме 30 марта. Десятки людей несли в руках плакаты с надписями: «Никакого оружия ради мира», «Нет войне между НАТО и Россией» и другими. Ранее акцию против поставок оружия Киеву провели в Париже. Участники акции принесли с собой плакаты с надписями «Французы за мир», «Европа должна поощрять мир, а не войну», «Долой НАТО» и «Мы устали от ЕС».

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк сообщил, что около 70% вооружения украинских формирований — это помощь международных партнеров. Днем ранее Вооруженные силы Украины получили от Нидерландов очередную партию истребителей F-16.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал на то, что никакие иностранные поставки вооружений Украине не способны изменить ход спецоперации, а военная помощь киевскому режиму свидетельствует об участии стран в конфликте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также отметил, что поставки оружия для ВСУ только истощают ресурсы государств, которые идут на это.