Самара, 27 апреля, 2025, 16:45 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Крылья Советов» победил ФК «Оренбург» со счетом 2:0 в 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Алексей Филиппов/РИА Новости

Команды встретились в Самаре. На 83-й минуте мяч с пенальти забил Иван Сергеев, а на 87-й минуте обеспечил итоговый результат Дмитрий Цыпченко. Таким образом ФК «Крылья Советов» продлил серию без поражений до пяти матчей.

Сейчас самарская команда занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками, в то время как «Оренбург» — на предпоследней, 15-й строчке с 17 очками.

В следующем туре «Крылья Советов» примут московское «Динамо» 5 мая, а «Оренбург» 3 мая на выезде сыграет со столичным «Локомотивом».

Как передавало ИА Регнум, в прошлом, 25-м туре РПЛ московский футбольный клуб ЦСКА на своем поле сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» — встреча завершилась со счетом 1:1. На 69-й минуте счет в матче открыл нападающий ЦСКА Секу Койта. Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев восстановил равновесие на 74-й минуте, реализовав пенальти.