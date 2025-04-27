Вашингтон, 27 апреля, 2025, 16:47 — ИА Регнум. У Соединенных Штатов есть как основания для оптимизма в вопросе урегулирования украинского конфликта, так и причины для беспокойства. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала NBC.

Global Look Press

«На протяжении всего этого процесса речь идет об определении того, действительно ли обе стороны хотят мира и насколько они близки или далеки от него после 90 дней усилий. Это то, что мы пытаемся определить на этой неделе. Есть причины для оптимизма, но есть и причины для беспокойства», — отметил он.

Рубио также добавил, что следующая неделя будет очень важной для США, ведь стране предстоит решить, стоит ли продолжать заниматься процессом урегулирования или же стоит переключиться на какую-то другую задачу.

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп ранее отмечал, что переговоры по урегулированию конфликта продвигаются, позиции Москвы и Киева сближаются, но ситуация остается очень хрупкой.

25 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что Россия и США делают верные шаги по урегулированию конфликта на Украине. По словам министра, осталось согласовать несколько деталей.