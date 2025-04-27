Вашингтон, 27 апреля, 2025, 16:46 — ИА Регнум. Соединенные Штаты не расширяют антироссийские санкции, чтобы не вредить процессу мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала NBC.

Global Look Press

«Я думаю, что мы все еще надеемся увидеть, что эти дипломатические усилия сработают и что мы сможем сблизить эти две стороны. Я имею в виду, что в ту минуту, когда вы начинаете вводить санкции, вы отходите от этого, и вы обречете себя на еще два года войны, и мы бы не хотели это увидеть», — отметил глава Госдепа, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля издание Politico со ссылкой на источники объявило, что администрацией Белого дома в рамках переговоров по Украине обсуждается вопрос снятия санкций с газопровода «Северный поток — 2». В материале указывалось, что инициатором отмены санкций выступает спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Позже Рубио опроверг эту информацию.

18 марта президент России Владимир Путин отметил, что Запад ввел против России уже 28 595 санкций, и призвал в дальнейшем не рассчитывать на ослабление экономического давления. При этом российский лидер указал, что вопреки ограничениям со стороны недружественных стран российская экономика демонстрирует рост.

Глава государства добавил, что в сфере экономики и государственных финансов России наблюдается стабильность. В 2024 году рост экономики страны составил 4,1%. РФ стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности после Китая, США и Индии, указал президент.