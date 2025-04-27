Киев, 27 апреля, 2025, 16:26 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский 27 апреля доложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому о сложной ситуации на многих участках фронта.

Global Look Press

«Только на середину этого дня состоялось почти 70 российских штурмов наших позиций. Бои продолжаются», — написал Зеленский в Telegram-канале.

При этом отмечается, что наиболее интенсивные бои идут на красноармейском, краснолиманском и краматорском направлениях.

Днем ранее, 26 апреля, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что оборона украинских вооруженных формирований «трещит» на всей линии фронта. В частности, напряженная обстановка для противника сохраняется на донецком и купянском направлениях.

23 апреля Минобороны РФ проинформировало: российские танкисты уничтожили огневые точки ВСУ на красноармейском направлении. Это позволило военнослужащим ВС России провести наступление и выполнить все задачи.

В марте глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российская армия улучшает свои позиции на северско-соледарском и краснолиманском направлениях, а также расширяет зону контроля на курахово-угледарском направлении.

Как передавало ИА Регнум, ранее Генштаб ВСУ признал сложную обстановку на фронте. По информации украинских военных, наиболее сложная ситуация сложилась в районе Волчанска, Дзержинска, а также на купянском, лиманском, краматорском, красноармейском и кураховском направлениях.