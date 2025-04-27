Городецкий район, Нижегородская область, 27 апреля, 2025, 16:26 — ИА Регнум. В Нижегородской области пожарные локализовали возгорание на территории полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в Городецком округе. Об этом сообщил глава округа Александр Мудров.

Официальный телеграм-канал Главы Городецкого муниципального округа

«По состоянию на 15:00 мск открытого горения нет, пожар локализован», ― написал он в Telegram-канале.

Мудров добавил, что на полигон направили технику для отсыпки грунтом тлеющих карт. Также проводится упредительная проливка склонов.

Как передавало ИА Регнум, пожар на мусорном полигоне, принадлежащем региональному оператору, вспыхнул в ночь с 26 на 27 апреля в Городецком муниципальном округе. Наутро площадь возгорания достигла 20 тыс. кв. м. Горели карты №2 и №3.

Мудров отметил, что за пределы горящих карт огонь не распространился благодаря усилению пожарной безопасности, выполненному регоператором в прошлом году. Для контроля ситуации создан муниципальный штаб, причины и обстоятельства инцидента установит расследование.

Это не первый подобный случай. В предыдущий пожар на мусорном полигоне в Городецком районе начался 15 сентября 2024 года, по состоянию на 17 сентября площадь возгорания составляла 35 тыс. кв. метров.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин информировал, что пожарные, сотрудники экстренных служб и добровольцы тушили огонь в сложных условиях, проливали места горения и засыпали их песком и грунтом. Благодаря этому очаг фактически локализовали — распространение пламени прекратилось.