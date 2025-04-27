Ватикан, 27 апреля, 2025, 16:49 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не позволил французскому лидеру Эммануэлю Макрону присоединиться к разговору с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Ватикане. Это видно на кадрах, которые опубликовал Белый дом.

Кадр из видео

В зале собора Святого Петра, где беседовали Трамп и Зеленский, сначала поставили три стула. Но американский лидер что-то сказал подошедшему к ним Макрону и преградил ему путь рукой. После этого третий стул убрали.

По словам ирландского журналиста Чея Боуза, Трамп отказал Макрону в участии в переговорах, и тот повиновался.

«Трамп посоветовал Макрону не участвовать во встрече. Макролеон сделал, как ему было сказано», — написал Боуз в соцсети X.

По мнению эксперта по чтению по губам Николы Хиклинга, президент США упрекнул Макрона в том, что тот находится не на своем месте.

«Ты здесь не на верном месте, сделай мне, пожалуйста, одолжение, тебя не должно здесь быть», — процитировала эксперта британская газета The Sun.

Хиклинг, также изучивший кадры с разговором Зеленского и Трампа, отметил, что глава киевского режима произнес: «Я бы хотел, чтобы вы это сделали, но не таким образом». Трамп, по его мнению, в ответ на это сказал: «Это очень интересная стратегия. Вы можете быть спокойны».

При этом Daily Mail предположила, что Макрон проигнорировал приглашение Трампа к рукопожатию после того, как тепло поприветствовал Зеленского и крепко пожал ему руку. Издание напомнило о других случаях «странных рукопожатий» Трампа и Макрона, в частности, в феврале прошлого года во время их встречи в Вашингтоне.

Лидер партии «Вставай, Франция!» Николя Дюпон-Эньян, как сообщало ИА Регнум, призвал Макрона уйти в отставку после пренебрежения, проявленного со стороны американского лидера. По словам политика, «от Макрона отмахнулись, как от лакея», и ему следует покинуть свой пост из-за подорванного доверия.

Трамп, Зеленский и Макрон прибыли в Ватикан для участия в похоронах папы римского Франциска, который скончался утром 21 апреля в возрасте 88 лет от последствий инсульта. На церемонии присутствовали около 400 тыс. человек. Франциска по его просьбе и вопреки обычаю похоронили не в соборе Святого Петра, а в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.