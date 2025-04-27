Москва, 27 апреля, 2025, 15:56 — ИА Регнум. Выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в России за последние пять лет увеличилась на 9%. Об этом 27 апреля сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Почти на 9% выросло количество пациентов, которые живут более 5 лет с момента установления онкологического диагноза, это колоссальный успех в борьбе с таким тяжелым заболеванием», — сказал глава ведомства на заседании президиума совета законодателей.

По словам Мурашко, реализация национального проекта по борьбе с онкологией позволила обеспечить инфраструктуру современным оборудованием, а также повысить технологичность и эффективность работы медучреждений. Он также отметил: успехи, произошедшие в лечении онкологии, подтолкнули российское научное сообщество к созданию новых методов лечения и лекарственных препаратов.

17 апреля Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы подтвердил создание препарата от онкологических заболеваний, не имеющего аналогов в мире. «Афотид» способен лечить онкологические заболевания на любой стадии. Безопасность препарата доказана, он уже применяется для лечения добровольцев, что подтверждено представленными документами.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года глава Минздрава РФ информировал: выживаемость онкобольных пациентов с 2019 года выросла на 18%. За это время создали 11 новых онкологических центров и хирургических подразделений в онкологических диспансерах, а также поставили более 16 тыс. единиц медицинского оборудования, в том числе дорогостоящее высокотехнологичное.

Министр здравоохранения также сообщил, что кроме инвестиций в инфраструктуру каждый год на борьбу с онкологическими заболеваниями выделяется более 320 млрд рублей. Эти деньги идут на оказание медпомощи пациентам.