Волгоград, 27 апреля, 2025, 15:57 — ИА Регнум. На борту самолета, совершавшего рейс из Москвы в Магас, умер пассажир. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Воздушное судно выполнило посадку в аэропорту Волгоград (Гумрак), по прибытии на борт бригада скорой медицинской помощи зафиксировала смерть пассажира», — говорится в сообщении.

По данным канала, борт изменил курс в тот момент, когда командиру доложили информацию о мужчине (60–65 лет), потерявшем сознание. Как свидетельствует сервис Flightradar, в этот момент судно пролетало над хутором Гурово Ольховского района Волгоградской области.

После посадки и выполнения всех необходимых процедур на земле борт снова вылетел в аэропорт назначения.

Как передавало ИА Регнум, в феврале режиссер ангарского народного театра «Факел» Александр Кононов умер в самолете во время перелета из Москвы в Иркутск. Причина его смерти не уточняется.

Ранее, в октябре 2024 года, самолёт рейса Москва — Нижневартовск совершил вынужденную посадку в Перми после того, как одной из пассажирок на борту стало плохо. Женщина 1947 года рождения во время полёта потеряла сознание. Медики провели реанимационные мероприятия, но были вынуждены констатировать внезапную смерть пожилой женщины.