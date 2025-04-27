Париж, 27 апреля, 2025, 16:06 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп велел своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону не присутствовать в ходе его кратких переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом 27 апреля сообщила британская газета The Sun со ссылкой на эксперта по чтению по губам Николу Хиклинга.

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Инцидент произошёл 26 апреля, когда трое политиков присутствовали в Ватикане на церемонии похорон папы римского Франциска. Трамп по просьбе Зеленского кратко поговорил с ним. При этом Макрон тоже хотел участвовать в беседе. К месту разговора в соборе Святого Петра принесли три стула.

«Ты здесь не на верном месте, сделай мне, пожалуйста, одолжение, тебя не должно здесь быть», — сказал, по этим данным, Трамп, обращаясь к Макрону.

Как сообщало ИА Регнум, лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян ранее заявил, что президент США во время встречи в Ватикане отнёсся к Макрону пренебрежительно и обошёлся с ним как с лакеем. Он призвал президента Франции подать в отставку.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо также раскритиковал поведение Макрона на церемонии похорон папы Франциска. Он отметил, что даже в такой обстановке президент Франции не смог сдержаться и не положить руку на плечо Зеленскому в ходе разговора с ним.

Критике подверглись и действия Трампа. Британское издание The Independent отметило, что Трамп нарушил дресс-код похорон, появившись на заупокойной мессе по Франциску не в чёрном, а в синем костюме. При этом жена президента США Мелания в полном соответствии с дресс-кодом была одета в чёрное платье с чёрной вуалью.

Папа Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт, в результате которого глава католической церкви впал в кому и перенёс необратимый кардиоциркуляторный коллапс. На похоронах папы присутствовали около 400 тыс. человек. Франциска, по его просьбе и вопреки обычаю, похоронили не в соборе Святого Петра, а в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.