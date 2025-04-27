Москва, 27 апреля, 2025, 15:37 — ИА Регнум. Предсерийный образец российского электромобиля «Атом» впервые проехал по московским улицам вне тестовых испытаний. Об этом 27 апреля сообщает «РИА Новости».

Алексей Майшев/РИА Новости

Отмечается, что электромобиль проехал по Павелецкой набережной, ТТК, Ленинскому и Комсомольскому проспектам, проспекту Мира и прибыл к музею «Атом» на ВДНХ.

Проект реализует АО «Кама». Старт серийного производства автомобиля запланирован на середину 2025 года.

По информации компании, также в текущем году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных авто. На базе центра будут отрабатывать технологии обслуживания электромобилей для последующей подготовки технических мастеров сервисных партнеров к началу продаж.﻿

Функциональный образец электромобиля «Атом» был представлен в Москве 11 мая 2023 года. Габаритные длина, ширина, высота машины составляют 3995 мм, 1780 мм и 1615 мм соответственно.

Салон, оформленный в стиле минимализма, вмещает до пятерых взрослых пассажиров. Машина сможет проезжать на одном полном заряде до 500 км, максимальная скорость составит 170 км/ч, до 100 км/ч автомобиль сможет разгоняться за семь секунд.

Как передавало ИА Регнум, 28 января президенту РФ Владимиру Путину представили кроссовер Б+ и электромобиль «е-Нива», которые являются перспективными моделями «АвтоВАЗа». До этого главе государства показали предсерийный автомобиль «Лада Искра».