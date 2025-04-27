Уфа, 27 апреля, 2025, 15:34 — ИА Регнум. Народный артист России, актер и певец Фидан Гафаров ушел из жизни в возрасте 77 лет. Об этом сообщила пресс-служба Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури.

Рөстәм Нурыев Фидан Гафаров

Причина смерти артиста не указана. О месте прощания и дате похорон будет объявлено позже, отметили в театре.

«Он был любимцем миллионов зрителей и навеки останется в нашей памяти легендой театра», — говорится в некрологе.

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил соболезнования в связи с кончиной Фидана Гафарова. Он назвал его великим артистом и отметил, что уход Гафарова — огромная потеря для него лично и для всей республики.

«У каждого человека есть что-то свое, родное и близкое в творчестве. Для меня это всегда была песня «Ҡышҡы романс» в исполнении Фидана Гафарова. Помню, в детстве, когда утром по нашему радио звучали песни и пел Фидан Гафаров, мама всегда просила сделать погромче», — поделился Хабиров в Telegram-канале.

Фидан Гафаров родился 10 октября 1974 года в деревне Новоуртаево Дюртюлинского района Башкирской АССР. Окончил театральное отделение Уфимского училища искусств, в 1967 году был принят в труппу Башкирского театра драмы. На его сцене Гафаров сыграл множество ролей, кроме того, он известен как популярный исполнитель народных и эстрадных песен. В 1980 году Гафаров исполнил роль богатыря Алтындуги в фильме-сказке «Всадник на золотом коне» по мотивам башкирских преданий.

Гафаров удостоен званий народного артиста РСФСР, Башкирии и Татарстана, почетного гражданина Уфы. Кавалер ордена Дружбы народов.