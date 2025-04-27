Москва, 27 апреля, 2025, 15:33 — ИА Регнум. Площадь пожара в банном комплексе «Усадьба банная», расположенном на востоке Москвы, достигла 1,5 тыс. кв. км. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

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«Площадь пожара в банном комплексе на востоке Москвы выросла до 1,5 тысячи квадратных метров, из рядом стоящих строений эвакуированы порядка 25 человек», — говорится в сообщении экстренного ведомства.

Там также уточнили, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

«На месте работают более 50 специалистов и 15 единиц техники. Силы и средства наращиваются. Для тушения вылетели два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра», — добавили в МЧС.

Сотрудники ведомства также сообщили ТАСС, что на территории комплекса горят семь построек.

Банный комплекс расположен на Яузской аллее, которая находится на территории национального парка Лосиный остров.

Как передавало ИА Регнум, 27 апреля пожар также произошел в подвале Российской государственной библиотеки (РГБ) в центре Москвы. Сотрудники МЧС выехали на место возгорания.

23 апреля также стало известно о пожаре на Пресненской набережной, где располагается деловой центр Москва-Сити. Возгоранию, которое сопровождалось взрывами, был присвоен повышенный, второй номер. Тогда же появились сообщения о том, что на подземной парковке взорвался автомобиль, после чего машина загорелась. Позднее МЧС России уточнило, что горел не автомобиль, а стройматериалы.