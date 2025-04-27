Москва, 27 апреля, 2025, 15:17 — ИА Регнум. В подвале Российской государственной библиотеки (РГБ) в центре Москвы 27 апреля произошел пожар. Об этом сообщили в оперативных службах.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Сотрудники МЧС выехали на место возгорания.

«В подвале Российской государственной библиотеки на улице Воздвиженка произошло возгорание, пожарные выехали на место», — сообщил ТАСС представитель оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, 5 апреля в МЧС сообщали, что спасатели зафиксировали тление на кровле Российской государственной библиотеки. Помещения проверили с помощью тепловизоров, а на кровле установили механизм для разведки. Возгорание было локализовано на площади 2 кв. м и ликвидировано.

В декабре 2023 года на кровле здания РГБ загорелись деревянные конструкции. Площадь возгорания составила 5 кв. м., оно было оперативно ликвидировано. Эвакуация из здания библиотеки не проводилась, пострадавших также не было.

В июле 2022 года загорелась крыша библиотеки в университете эстонского города Тарту. Пожар возник при огневых работах строителей во время укладки битумных матов. Возгорание было ликвидировано. Спасатели проверили помещения библиотеки при помощи термокамер и напомнили представителям строительной фирмы правила безопасности при проведении огневых работ.