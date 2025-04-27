Москва, 27 апреля, 2025, 15:16 — ИА Регнум. Агенту украинских спецслужб Игнату Кузину пообещали 18 тыс. долларов (около 1,5 млн рублей) за убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«За совершенное преступление Кузину было обещано денежное вознаграждение в общей сумме 18 тысяч долларов США», — указала она в публикации.

Петренко также уточнила, что Кузин полностью признал вину и сообщил о готовности подтвердить всё сказанное на допросе в ходе проверки показаний на месте.

По ее словам, по данному уголовному делу назначены необходимые экспертизы, в том числе взрывотехническая, судебно-медицинская и другие. Также устанавливаются иные лица, причастные к организации этого преступления.

Как передавало ИА Регнум, Москалик был убит утром 25 апреля в подмосковной Балашихе. Рядом с его домом взорвалась машина. По предварительным данным, взрывное устройство было начинено поражающими элементами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

26 апреля Кузин был задержан правоохранителями. Вскоре он дал признательные показания по делу об убийстве Москалика и сообщил, что был завербован украинскими спецслужбами. По словам Кузина, в один из дней куратор велел ему забрать тайник с бомбой, которую он разместил на купленном ранее авто. Также он установил видеокамеру, с помощью которой куратор в нужный момент подорвал заряд дистанционно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим вопреки идущим мирным переговорам сохраняет вовлеченность в террористическую деятельность на территории РФ, демонстрируя тем самым свою сущность. Песков подчеркнул, что РФ должна быть начеку.