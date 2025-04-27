Москва, 27 апреля, 2025, 15:08 — ИА Регнум. Покушение на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослава Москалика агент киевских спецслужб Игнат Кузин начал планировать с сентября 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

РИА Новости/ФСБ РФ

Обвиняемый рассказал, что в Россию он приехал в сентябре 2023 года. С этого времени он проживал на территории Московского региона и ждал конкретных указаний куратора из СБУ.

«В сентябре 2024 года после получения данных о генерале Москалике как об объекте террористического нападения Кузин приступил к сбору необходимых данных о нем», ― сообщила официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко.

Для этого подозреваемый арендовал в подъезде дома, где жил высокопоставленный военный, квартиру, откуда вел наблюдение за его передвижениями, выяснял распорядок дня. Кузин заранее приобрел автомобиль «Фольксваген Гольф» и за месяц до планируемого теракта припарковал его у подъезда.

В марте из тайника на территории Балашихи он взял компоненты готового взрывного устройства, системы видеонаблюдения и контроля и установил их в автомобиле. Завершив подготовку к теракту, 23 апреля 2025 года Кузин скрылся.

Как передавало ИА Регнум, Москалик был убит утром 25 апреля в подмосковной Балашихе. Рядом с его домом взорвалась машина. По предварительным данным, взрывное устройство было начинено поражающими элементами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя убийство генерал-лейтенанта, заявил, что киевский режим вопреки идущим мирным переговорам сохраняет вовлечённость в террористическую деятельность на территории РФ, демонстрируя тем самым свою сущность. Представитель Кремля подчеркнул, что РФ должна быть начеку.

По подозрению в совершении теракта силовики задержали имеющего вид на жительство на Украине Игната Кузина 1983 года рождения. Установлено, что в апреле прошлого года он был завербован спецслужбами Украины.

Задержанному предъявляли обвинение по статьям 205, 222.1, 223.1 УК РФ («Террористический акт», «Незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств»). Кузин полностью признал вину. Следствие ходатайствовало об аресте обвиняемого.