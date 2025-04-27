Тегеран, 27 апреля, 2025, 14:59 — ИА Регнум. Количество жертв взрыва в порту Шахид-Раджаи рядом с городом Бендер-Аббас на юге Ирана достигло почти трех десятков человек. Об этом сообщил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

Global Look Press

«К сожалению, 28 человек погибли», — процитировало агентство Tabnak главу общества.

По его словам, большинство пострадавших уже выписаны. На данный момент в больницах остаются 190 человек, 20 из них находятся в отделениях интенсивной терапии. Ночью несколько пациентов для оказания медпомощи были отправлены самолетом в Тегеран.

По информации представителя иранской пожарной охраны Джалала Малеки, пожарные ликвидировали уже 90% возгораний на территории порта.

Как передавало ИА Регнум, мощный взрыв в порту Шахид-Раджаи прогремел 26 апреля. По словам очевидцев, звук взрыва был настолько громким, что его слышали в радиусе 20 км от места происшествия. Одно из зданий обрушилось, работу порта приостановили.

Несколько СМИ сообщили, что взрыв произошёл на складе опасных грузов. Глава терминала Пажман Бехзадпур опроверг эту информацию, заявив, что взрыв не связан с опасными грузами. По факту взрыва начато расследование.

По последним данным, в результате взрыва пострадали 1139 человек. В посольстве РФ в Тегеране сообщили, что информация о пострадавших гражданах России не поступала. Российское дипведомство выразило глубокие соболезнования иранским властям и отметило, что любые запросы об оказании помощи будут незамедлительно направлены в Москву.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования верховному руководителю Исламской Республики Иран аятолле Сейеду Али Хаменеи и президенту ИРИ Масуду Пезешкиану в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи. Российский лидер попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Также глава государства выразил готовность оказать необходимое содействие в ликвидации последствий бедствия.

По распоряжению российского лидера в Иран направят два самолета-амфибии Бе-200ЧС и Ил-76 МЧС для тушения пожара в порту.