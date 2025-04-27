Канский район, Красноярский край, 27 апреля, 2025, 14:56 — ИА Регнум. Огнеборцы МЧС локализовали пожар в Канском районе Красноярского края, где ранее загорелись несколько жилых домов. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что возгорание было локализовано в 14:02 мск.

«Всего привлекается: 82 человека, 19 ед. техники (в т. ч. — Прим. ред.) от подразделений МЧС России 72 человека, 15 ед. техники», — следует из сообщения МЧС.

Сообщение о возгорании жилых домов в населенном пункте Таежное Канского района поступило в 10:31 мск. Горели восемь строений, четыре из которых — жилые дома. Площадь пожара достигла 900 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как передавало ИА Регнум, 5 апреля в деревне Калиновке под Красноярском загорелись три жилых дома и три надворные постройки, информации о пострадавших не поступало. Как уточнили в оперативных службах, причинами пожаров стали пал прошлогодней травы и ураганный ветер.

В ноябре 2024 года в деревне Тюльково Красноярского края загорелся деревянный одноэтажный жилой дом, в результате чего погибли двое жильцов. Одна из жертв — 60-летняя женщина, второго погибшего не смогли идентифицировать. Огнеборцы локализовали пожар на площади 64 квадратных метра.