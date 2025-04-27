Москва, 27 апреля, 2025, 14:55 — ИА Регнум. Силовики устанавливают причастных к организации теракта в отношении заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба Следственного комитета.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ранее в СК сообщили, что подозреваемому в убийстве Москалика Игнату Кузину предъявили обвинение в теракте. Кузин полностью признал вину.

«По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, в том числе взрывотехническая, судебно-медицинская и другие. Во взаимодействии с ФСБ и МВД России устанавливаются иные лица, причастные к организации этого преступления», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Как передавало ИА Регнум, Москалик был убит утром 25 апреля в подмосковной Балашихе. Рядом с его домом взорвалась машина. По предварительным данным, взрывное устройство было начинено поражающими элементами.

26 апреля Центр общественных связей ФСБ проинформировал о задержании Кузина. В сообщении отмечалось, что злоумышленник в 2023 году был завербован спецслужбами Украины, а самодельное взрывное устройство, в результате срабатывания которого погиб Москалик, было дистанционно включено с территории Украины. Было возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в разговоре с ИА Регнум отметил, что устроенный Киевом теракт, в результате которого погиб Москалик, был адресован спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, который в этот же день прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.