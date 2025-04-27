Москва, 27 апреля, 2025, 14:51 — ИА Регнум. Обвиняемый в убийстве генерала Ярослава Москалика Игнат Кузин полностью признал вину. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

ФСБ РФ/РИА Новости

«Кузин полностью признал вину и сообщил о готовности подтвердить все сказанное на допросе в ходе проверки показаний на месте. В суд направлено ходатайство об аресте фигуранта», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным ведомства, Кузин был завербован сотрудниками службы безопасности Украины, которые обещали ему 18 тысяч долларов за совершение теракта в отношении российского военнослужащего. Согласно его показаниям, в сентябре 2023 года Кузин прибыл в Россию, где в ожидании конкретных указаний от украинского куратора проживал в Московском регионе.

В сентябре 2024 года после получения данных о Москалике как об объекте террористического нападения мужчина стал собирать о нем данные и даже поселился в арендованной в подъезде потерпевшего квартире, откуда вел наблюдение за его передвижениями и выяснял распорядок дня. Он также заранее приобрел «Фольксваген Гольф» и за месяц до планируемого теракта припарковал его у подъезда. Компоненты готового взрывного устройства, системы видеонаблюдения и контроля Кузин получил в марте в тайнике Балашихе, после чего установил их в автомобиле. После окончания подготовки он скрылся 23 апреля и через два дня, 25 апреля был совершен подрыв удаленным способом неустановленным сотрудником СБУ.

Задержанному предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205, 222.1, 223.1 УК РФ (террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств). По уголовному делу были назначены ряд экспертиз: взрывотехническая, судебно-медицинская и другие. На данный момент, во взаимодействии с ФСБ и МВД России устанавливаются иные лица, причастные к организации этого преступления.

Ранее Центр общественных связей ФСБ проинформировал о задержании подозреваемого в убийстве Москалика. Агент киевских спецслужб Игнат Кузин, имеющий вид на жительство на Украине, приобрёл и заминировал автомобиль и оставил его во дворе дома, где жил генерал.

Как передавало ИА Регнум, Москалик был убит утром 25 апреля в подмосковной Балашихе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что к теракту против генерала могут быть причастны украинские спецслужбы, которым тот был известен со времен работы в минской контактной группе и нормандском формате по урегулированию конфликта на Украине.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что киевский режим вопреки идущим мирным переговорам сохраняет вовлечённость в террористическую деятельность на территории РФ, демонстрируя тем самым свою сущность. Песков также подчеркнул, что Россия должна быть начеку.