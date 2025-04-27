Москва, 27 апреля, 2025, 14:49 — ИА Регнум. Агенту украинских спецслужб Игнату Кузину, подозреваемому в убийстве замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, предъявили обвинение по статьям о теракте и незаконном обращении с взрывными устройствами. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

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В ведомстве отметили, что Кузин подробно рассказал о том, как готовился к преступлению и как его осуществил. Он признался, что его завербовали сотрудники Службы безопасности Украины. За убийство Москалика ему пообещали $18 тыс.

«Он описал хронологию своих действий с момента начала подготовки и вплоть до исполнения преступления. После окончания подготовки 23 апреля 2025 года Кузин скрылся», — говорится в сообщении.

По словам Кузина, в Россию он прибыл в сентябре 2023 года. Ожидая указаний куратора, жил на территории Московского региона. В сентябре 2024 года ему поручили готовить атаку на Москалика. Кузин поселился в съемной квартире в том же подъезде, где жил генерал, чтобы собрать о нем сведения.

Он наблюдал за передвижениями и распорядком дня генерала, а за месяц до планируемого теракта припарковал возле дома автомобиль «Фольксваген Гольф», купленный заблаговременно. Компоненты для бомбы и другое оборудование Кузин забрал из тайника в Балашихе.

Сотрудник украинских спецслужб, пока неустановленный, 25 апреля привел взрывное устройство в действие в тот момент, когда Москалик вышел из подъезда.

Кузин полностью признал вину. Обвинение ему предъявлено по статьям 205, 222.1, 223.1 УК РФ (террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств). Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого. Следственные действия продолжаются, в частности, устанавливаются иные лица, причастные к организации преступления.

Как сообщало ИА Регнум, 42-летний Кузин — уроженец украинского города Сумы. Некоторое время он работал на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, а после того, как предприятие прекратило деятельность, регулярно приезжал на подработку в Россию.

Генерал Москалик погиб 25 апреля при подрыве автомобиля рядом с его домом в подмосковной Балашихе. Предположительно, взрывное устройство было начинено поражающими элементами. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Согласно предположению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, к убийству Москалика могут быть причастны украинские спецслужбы, которым генерал-лейтенант был известен со времен работы в минской контактной группе и нормандском формате по урегулированию конфликта на Украине.

По мнению руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, устроенный Киевом теракт, в результате которого погиб Москалик, был адресован спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, который в этот же день прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.