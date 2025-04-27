Вашингтон, 27 апреля, 2025, 14:50 — ИА Регнум. Поклонники американского циркача Чачи Валенсии, известного как «человек-ядро», пожертвовали около 13,5 тысячи долларов на медицинскую помощь. Об этом сообщает «Лента.Ru».

Richard Lautens/Global Look Press

«Чаче Валенсии пришлось несколько недель провести в больнице, а теперь он приходит в себя дома. Поклонники уже пожертвовали на его лечение 13,5 тысячи долларов», — говорится в материале.

21 марта с циркачом произошел несчастный случай во время номера — Валенсия, которым стреляют из пушки, не смог приземлиться на сетку, промахнувшись, он задел только ее край, отскочил и упал на землю.

Его доставили в больницу с травмой печени и переломами ребер, запястья и первого поясничного позвонка. По словам «человека-ядра», в ошибке виноват неожиданный порыв ветра.

Как передавало ИА Регнум, в начале марта произошло обрушение трибуны в цирке в Нефтегорске. С трехметровой высоты упали около 20 человек. Представление было остановлено. Главное управление МЧС по Самарской области сообщило, что пострадали пять человек, в том числе трое детей. Никто не погиб. По данным СМИ, на представлении было порядка 350 человек. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах происшествия.

Ранее, в июне 2024 года медведица напала на дрессировщика — заслуженного артиста Олега Красова во время представления в цирке города Обнинска в Калужской области.