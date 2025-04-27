Москва, 27 апреля, 2025, 14:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в закрытом режиме пообщался с начальником Генштаба ВС РФ генералом Валерием Герасимовым, доложившим ему об освобождении Курской области.

«Всё, Валерий Алексеевич. Мы сейчас еще переговорим», — сказал Путин на видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Непубличная часть разговора осталась за кадром, отметил Зарубин.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны РФ 26 апреля проинформировало об освобождении села Горналь — последнего в Курской области населенного пункта, остававшегося под контролем ВСУ. Над селом подняли российский флаг. В этот момент на командном пункте группировки «Курск» находился министр обороны Андрей Белоусов.

В тот же день Герасимов доложил Путину об окончании операции по освобождению Курской области. Он подчеркнул, что украинские силы, вторгшиеся в курское приграничье, полностью разгромлены, планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву российского наступления в Донбассе сорваны. Российские войска по поручению Путина приступили к созданию зоны безопасности в Сумской области. Потери ВСУ за время ведения боевых действий в Курской области превысили 76 тыс. человек, отметил Герасимов.

Путин поблагодарил личный состав всех подразделений, принимавших участие в вытеснении противника из Курской области, и поздравил их с успешным завершением операции. Этот успех приближает полный разгром неонацистского режима, подчеркнул президент.