Балашиха, Московская область, 27 апреля, 2025, 14:29 — ИА Регнум. Подозреваемого в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика Игната Кузина привезли к месту взрыва на бульваре Нестерова в Балашихе. Об этом 27 апреля сообщил корреспондент «Известий».

На кадрах можно увидеть, как Кузина вывели из автомобиля и завели в подъезд, откуда выходил генерал в день теракта. Отмечается, что с фигурантом проводятся следственные действия.

Новость дополняется.