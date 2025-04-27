Будапешт, 27 апреля, 2025, 14:25 — ИА Регнум. Европейским политикам стоит прекратить свой военный психоз, поскольку без помощи Соединенных Штатов у Украины нет шансов. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ricardo Rubio/Global Look Press

«Военный психоз, охвативший Европу, должен прекратиться. Без Америки у Украины нет шансов. Брюссель придерживается безнадежной военной стратегии», — указал политик в соцсети X.

По словам Орбана, в настоящее время единственным возможным путем для Европы и Украины является путь мира.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта Венгрия не позволила выделить 20 млрд евро на военную поддержку Украины. Министр иностранных дел республики Петер Сийярто назвал инициативу Еврокомиссии по финансированию украинской армии неприемлемой. 20 марта Будапешт подтвердил свою позицию, повторно отвергнув предложение о военной помощи.

22 апреля британское издание The Guardian писало, что члены Евросоюза рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса после её попыток помешать поддержке Украины. При этом информированные инсайдеры полагают, что данная статья никогда не будет реализована, поскольку для отмены права голоса необходимо единогласное решение остальных 26 членов сообщества.